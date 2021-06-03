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Общество3 июня 2021 3:48

«Исключений не будет»: Шестаков расправится с незаконной наружной рекламой во Владивостоке

Новый глава города заявил, что средства на эти цели заложены
Авторы (2):
Алексей САМУСЬКОВАлексей САМУСЬКОВ
Дарья НАУМЕЦ
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Мэр намерен бороться с уродующей облик города рекламой.

Мэр намерен бороться с уродующей облик города рекламой.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Борьба с наружной рекламой, которая уродует облик Владивостока, будет продолжена. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы города Константин Шестаков на своей первой пресс-конференции 3 июня, передает корреспондент «КП – Владивосток».

Мэру задали вопрос, намерен ли он, как исполняющий обязанности главы Владивостока, избавляться от наружной рекламы, которая уродует облик города.

– Мы покажем наши планы в ближайшие две недели, средства на это заложены. Работу продолжим! Облик города должен меняться в лучшую сторону. И если мы говорим о системном походе и предсказуемости, то эту работу мы проводить будем. Исполнять закон нужно. Исключений в этом ключе не будет, – заверил Константин Шестаков.