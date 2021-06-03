«Мы вас поддерживаем, но ...»: новый мэр Владивостока обратился к бизнесу

Градоначальник объяснил свою позицию по работе с предпринимателями. Фото: Евгения ГУСЕВА

И.о. мэра Владивостока Константин Шестаков объяснил свою позицию по работе с предпринимателями.

- Легализация текущего бизнеса – вот на что я буду делать акцент. Да, мы вас поддерживаем, но требуем легализации. Именно поэтому первые шаги в новой должности я сделал в отношении поддержки предпринимательства, в том числе и мораторий на исключение торговых объектов из схемы размещения. Многие задавали вопросы о том, кого касается мораторий, тех предпринимателей, которые работают легально или стоят на улице. Многих жителей города эта новость напугала. Надо понимать, что мы говорим о легальном бизнесе и мораторий касался именно его, это был запрос от бизнес-сообществ, которые работают в этом направлении. Они хотят видеть нас в качестве понятных и предсказуемых партнеров, - отметил Константин Шестаков.