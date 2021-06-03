«Пандемия не убила туризм»: во Владивосток вернулись китайцы

Шестаков уверен, что пандемия не убила туризм. Фото: Милана СОКОЛ

На своей первой официальной пресс-конференции и.о. мэра Константин Шестаков рассказал о том, что пандемия не убила туризм во Владивостоке.

- Вчера я увидел первых туристов из КНР в наших музеях, был искренне этому рад. Они сейчас заезжают из Москвы, но это уже хороший знак. Такой массовый иностранный поток как раньше, за один день вернуть невозможно, но мы понимаем, что надо делать – переориентировать потоки. В этом году на событийные мероприятия приезжали множество туристов с Дальнего Востока и Сибири. Особый акцент мы в этом году делали на Якутии, сформировали интересную программу по Владивостоку, приглашали сюда блогеров, хорошо отработали. Недавно общался с Ильей Сухих (ресторатор, основатель паназиатского ресторана Zuma и грузинского ресторана «Супра» - прим.ред.), он сделал акцент на том, что в городе появились ребята из Якутии и Красноярска. Мы отрабатывали эти направления вместе с авиакомпанией S7. Теперь нас связывают прямые рейсы. Совсем недавно мы открыли первый в Приморском крае отель под европейским сетевым брендом «Novotel». Инвестиционный потенциал Владивостока крепок, несмотря на ограничения пандемии, Владивосток продолжает вкладывать средства в туристскую инфраструктуру/

Главным драйвером роста градоначальник видит событийные мероприятия.

- Для создания парка развлечений, который будет генерировать турпоток, нужно потратить годы и миллиарды. Чтобы провести событийное мероприятие требуется меньше времени и средств, но на него, безусловно, поедут. Таких мероприятий у нас много, их не проводят ни в Сибири, ни где-либо еще на Дальнем Востоке. Например, осенью нас ждет мероприятие – марафон «Мосты Владивостока», на который обычно съезжаются тысячи туристов, вот на такие мероприятия и будем делать акцент в этом году.

При этом Константин Шестаков уверен, что событийные мероприятия не должны мешать горожанам.

- У меня много вопросов по качеству нашей работы, в том числе по перекрытию моста для забега. Эти вопросы я готов проработать со своей командой, чтобы такие мероприятия были максимально комфортны для всех, в том числе, для жителей острова Русский, чтобы интересы большого событийного мероприятия не наносили вред всем, кто там живет.