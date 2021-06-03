Константин Шестаков рассказал, как будет бороться с пробками на дорогах

Глава города привел несколько примеров по оптимизации. Фото: Милана СОКОЛ

Проблема дорожных заторов во Владивостоке уже имеет стратегию решения. Константин Шестаков, и.о. мэра города, заявил, что он уже дал несколько поручений по оптимизации трафика на дорогах столицы Дальнего Востока. Такое заявление он сделал на своей первой пресс-конференции 3 июня, передает корреспондент «КП – Владивосток».

Ситуация, которая беспокоит каждого жителя Владивостока, это пробки на дорогах. Вопрос касается даже тех, кто не управляет автомобилем. На пресс-конференции у нового мэра спросили, как он будет разбираться с актуальной и насущной проблемой. В качестве примера журналист привел несколько вариантов решения: увеличение транспортного налога, увеличение стоимости парковки и/или владения, так как именно введение невыносимых условий для автомобилистов может помочь ситуации. Также было отмечено, что Москва и Европа предпочли увеличить стоимость парковки и владения транспортом. Вариант с расширением дорожной сети из-за рельефа города не были озвучены.

Однако Константин Шестаков обозначил примеры, которые уже есть в работе, и все они направлены на исправление ситуаций с самими дорогами.

– Я уверен, что нам есть над чем потрудиться с точки зрения оптимизации трафика. Я сейчас дал поручение по разработке проектной документации и софинансирования на эту разработку по нескольким ключевым развязкам, – заверил мэр.

Так, например, Шестаков предлагает изменить участок дороги возле школы №38; реконструировать надземный пешеходный переход около библиотеки имени Горького и расширить узкие места; подобное решение и по проспекту Красного Знамени, чтобы улучшить дорогу от кольца Инструментального завода до кольца Третьей рабочей.

– Работы на самом деле много, и участков, которые требуют реконструкции через край, – подытожил глава Владивостока.