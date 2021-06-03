Новый мэр Владивостока рассказал, при каких условиях введет платную парковку

Вопрос создания парковки в центре города касается едва ли не каждого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Константин Шестаков, и.о. мэра Владивостока, ответил на вопрос о создании платной парковки в центре города. О том, при каких условиях такое решение будет принято, градоначальник озвучил на первой официальной пресс-конференции.

- Я считаю, что мы точно к этому подойдем. Мы задаемся вопросами о том, каким образом это будет организовано, какие условия и какие возможности для бесплатной парковки в качестве альтернативы будут в центре города. Это вопрос проработки большой команды, проработки на текущий момент. На сегодняшний день было несколько решений. Например, по строительству парковки на Верхнепортовой. Я задавался вопросами о том, кто и как будет ее содержать, каким образом будут вестись работы. Но ответов так и не получил. Мы должны также предложить для водителей, которые хорошо паркуются, адекватную возможность парковки в центре, - заявил Константин Шестаков.