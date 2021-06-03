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Общество3 июня 2021 4:43

Мэр Владивостока прокомментировал ошибку с перекрытием моста на остров Русский

Люди не могли покинуть остров до глубокой ночи. Градоначальник заявил, что мероприятия не должны мешать комфорту горожан
Диана БЕЛАЯ
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Мост на остров Русский перекрыли из-за мероприятия.

Мост на остров Русский перекрыли из-за мероприятия.

Фото: Милана СОКОЛ

На первой пресс-конференции и.о. мэра Константин Шестаков вспомнил про неприятный инцидент после проведения марафона «ЗаБег.РФ». Напоминаем, что многокилометровая пробка растянулась от Великокняжеской батареи до Нового Аякса, а также в обратном направлении от кампуса ДВФУ до бухты Балка. Люди не могли покинуть остров до глубокой ночи, свидетели происшествия возмущались в социальных сетях, что даже скорая с включенным спецсигналом не могла выехать. Жители города до сих пор рисуют схемы, как можно было перекрыть мост, чтобы и марафон провести, и движение не ограничивать.

Теперь и.о. мэра уверен, что событийный туризм не должен мешать горожанам.

- У меня много вопросов по качеству нашей работы, в том числе по перекрытию моста для забега. Эти вопросы я готов проработать со своей командой, чтобы такие мероприятия были максимально комфортны для всех, в том числе, для жителей острова Русский. Важно, чтобы интересы большого событийного мероприятия не наносили вред всем, кто там живет.