Мэр Владивостока прокомментировал ошибку с перекрытием моста на остров Русский

Мост на остров Русский перекрыли из-за мероприятия. Фото: Милана СОКОЛ

На первой пресс-конференции и.о. мэра Константин Шестаков вспомнил про неприятный инцидент после проведения марафона «ЗаБег.РФ». Напоминаем, что многокилометровая пробка растянулась от Великокняжеской батареи до Нового Аякса, а также в обратном направлении от кампуса ДВФУ до бухты Балка. Люди не могли покинуть остров до глубокой ночи, свидетели происшествия возмущались в социальных сетях, что даже скорая с включенным спецсигналом не могла выехать. Жители города до сих пор рисуют схемы, как можно было перекрыть мост, чтобы и марафон провести, и движение не ограничивать.

Теперь и.о. мэра уверен, что событийный туризм не должен мешать горожанам.

- У меня много вопросов по качеству нашей работы, в том числе по перекрытию моста для забега. Эти вопросы я готов проработать со своей командой, чтобы такие мероприятия были максимально комфортны для всех, в том числе, для жителей острова Русский. Важно, чтобы интересы большого событийного мероприятия не наносили вред всем, кто там живет.