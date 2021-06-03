«Она со мной лет с 18»: мэр Владивостока поделился своей стратегией по уходу за бородой

У главы города рука уже набита. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Забавный вопрос о том, как Константин Шестаков ухаживает за своей бородой, прозвучал в конце пресс-конференции 3 июня, передает корреспондент «КП – Владивосток».

Исполняющего обязанности главы Владивостока, которого привыкли видеть с темной растительностью на лице еще во время его работы в правительстве Приморья, спросили о том, как он ухаживает за бородой. Константин Шестаков с улыбкой ответил, что у него есть выработанная стратегия.

– Самостоятельно. Уже рука набитая, борода со мной лет с 18, поэтому у меня уже всё автоматически, – посмеялся мэр.