Во Владивостоке построят центр для чипирования – рассматривают две площадки

Нападение бездомных собак на людей - частое явление для Приморья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Константин Шестаков, и.о. мэра Владивостока рассказал о методах борьбы с бездомными собаками. Глава города отметил, что необходимо создать центр для чипирования, для строительства питомника для бродячих животных уже рассматривают две площадки.

- Мы, разумеется, будем разрабатывать стратегию. Мы точно будем реализовывать проект в таком виде. На текущий момент мы говорим о чипировании. На эти мероприятия средства были предусмотрены бюджетом субъекта. Эта работа будет проводиться муниципалитетами города. Сейчас мы рассматриваем две площадки для размещения питомника, - сказал Константин Шестаков.

Проблема бездомных животных крайне актуальна для Приморья и Владивостока, в частности. Сообщения о нападении на случайных прохожих едва ли не каждую неделю появляются в соцсетях. Как обезопасить себя от стаи псов – вопрос, которым ежедневно задаются горожане. Все они надеются на то, что вскоре ситуация урегулируется, ведь подобные ЧП могут закончиться трагедией.