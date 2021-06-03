Переход вникуда. Новый мэр Шестаков пообещал убрать уродливую конструкцию в центре Владивостока

Самое безобидное на фоне ограблений, происходившего в этом переходе - ночевки бездомных. Фото: newsvl.ru

3 июня, во время своей первой пресс-конференции в новой должности, и.о. градоначальника Владивостока прокомментировал волнующий горожан вопрос о возможности наконец демонтировать не функционирующий надземный переход у ТЦ Clover House, по их мнению, только уродующий центр города. Об этом сообщил корреспондент "КП-Владивосток" с мероприятия в администрации приморской столицы.

Константин Шестаков рассказал, что это может быть сделано, поручение рассмотреть эту возможность уже подано. В случае демонтажа объекта владивостокцы смогут предложить, что именно появится на освободившемся месте - клумба, скульптура или что-то еще.

- По срокам — сформируем адекватное предложение, что там может быть расположено и предложим на обсуждение. Вариантов много — предлагали клумбы, МАФы. Уверен, что решение должны принять жители — пояснил новый глава города.

Напомним, отапливаемый зимой надземный переход, работающий круглосуточно, как пишут СМИ, стал буквально рассадником опасных асоциальных явлений - ограблений и даже изнасилования. Самое безобидное из того, что там происходило - ночевки бездомных. Потому его использование и прекратили.

Построен он был администрацией ТЦ Clover House, а затем передан на баланс мэрии. Со временем неиспользуемое сооружение стало требовать ремонта, а средства в достаточном объеме на это не выделялись.

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