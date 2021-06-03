В филиале «Приморские электрические сети» действует режим повышенной готовности

В связи с прогнозируемыми сильными дождями в филиале "Приморские электрические сети" (АО "ДРСК") со вчерашнего дня введен режим повышенной готовности. В настоящее время электроснабжение во Владивостоке и населенных пунктах Приморья осуществляется в штатном режиме.

В случае необходимости к проведению оперативных работ готовы бригады и техника. В филиале подготовлен запас материалов, ведется мониторинг изменения погодных условий.

По информации Примгидромета, в четверг, 3 июня, в Приморском крае ожидаются сильные дожди. За двое суток в крае выпадет от 20 до 50 мм осадков, на юго-востоке и востоке, где возможно обострение фронта, до 80 мм и более осадков. В крае также ожидается усиление ветра южного, юго-восточного и восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

Энергетики общаются к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.