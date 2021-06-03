Завершены поиски без вести пропавшей восьмилетней Кристины из Владивостока

Ребенка искали все утро. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Поиски пропавшей утром в микрорайоне Бухта Тихая 3 июня восьмилетней девочки завершены во Владивостоке. Ребенок взял с собой рюкзак, ушел в 8:20 на улицу и пропал, информирует «КП – Владивосток».

Светловолосую девочку с косичкой искали все утро, родители подключили волонтеров «ПримПоиска».

Утром Кристина была одета в болоньевую куртку кирпичного цвета, серый спортивный костюм и розовые кроссовки. С собой у нее был фиолетовый рюкзак.

Поиски пропавшей девочки были завершены днем в этот же день, 3 июня. Она была найдена живой. Волонтеры «ПримПоиска» благодарят всех участников поисков.

– Кристина У. найдена! Жива! Спасибо всем большое за распространение информации и помощь в поисках, – написали добровольцы на странице организации в социальной сети Instagram.

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