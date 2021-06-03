Эффективная, открытая и экологичная. Владивостоку нужна программа развития на 5-7 лет

Программа включит 3 направления: развитие человеческого капитала, городских общественных пространств и экономики города в целом Фото: Милана СОКОЛ

Администрация Владивостока, по мнению и.о. главы города Константина Шестакова, должна перейти к системной работе. Для этого он предлагает совместно с депутатами, общественникам и обычными горожанами разработать программу развития столицы ДФО на 5-7 лет.

Создание целой программы социально-экономического развития Владивостока обсудил и. о. главы города Константин Шестаков обсудил накануне, 2 июня, с председателем Думы Владивостока Андреем Бриком, председателем «Опоры России» Виталием Гуменюком и другими профильными специалистами. Ведь помимо решения ежедневных и сиюминутных проблем администрация Владивостока должна выстроить и системную работу.

- Перед командой я поставил задачу - разработать программу социально-экономического развития Владивостока на ближайшие 5-7 лет. В ней должны быть отражены главные цели, понятные жителям, - поделился Константин Шестаков.

Кроме того, в документе будут обозначены система достижения этих целей и критерии эффективности ее реализации. За полтора месяца новый мэр планирует проанализировать со специалистами ситуацию и составить проект для дальнейшего обсуждения и представим на утверждение в Правительство Приморского края, сообщается на сайте администрации приморской столицы.

И.о. главы Владивостока также отметил, что программа развития города должна будет соответствовать, как минимум, четырем критериям:

- Открытость. Все решения должны быть понятны жителям Владивостока и обсуждать их нужно совместно.

- Эффективность. Бюджетные деньги должны расходоваться максимально результативно.

- Идентичность. Программа развития города должна гармонировать с уже существующими его особенностями.

- Комфорт и экологичность. Все проекты по развитию должны в конечном итоге привести к комфорту горожан и не должны вредить экологии.

Председатель Думы Владивостока Андрей Брик в свою очередь отметил, что депутаты готовы поучаствовать в разработке документа и отнеслись к инициативе с большим воодушевлением. Но также необходимо учесть уже существующие муниципальные программы и гармонично интегрировать их в новую программу.

- Город должен смотреть в будущее. И нам очень отрадно, что этому вопросу уделяется внимание, - выразил мнение Андрей Брик.

Свою поддержку выразил и председатель общественной организации «Опора России» Виталий Гуменюк. Он готов организовывать сессии для обсуждения проекта с предпринимателями Владивостока. Площадкой они выбрали Центр развития предпринимательства.

Предполагается, что программа будет рассчитана на 5-7 лет и включит в себя три направления: развитие человеческого капитала, развитие экономики и благоустройство городских общественных пространств.