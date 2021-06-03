«Если не идут на контакт, в суд. Дело выигрышное»: неадекватность управляек в Приморье пробила новое дно

В Артеме снять старую кровлю с крыши для планового капремонта не помешал ни прогноз погоды, ни даже предупреждение спасателей края о сильном ливне на сегодня, 3 июля. Итог - ровно в 6 вечера, как раз под конец рабочего дня, в квартире на верхнем этаже начался потоп, бьют тревогу в соцсетях жители Приморья.

- На Фрунзе, 69, в Артёме идёт капитальный ремонт крыши, сняли старое укрытие. А в 18:00 часов начался в квартире просто потоп! О том, что будут дожди, было предупреждение МЧС! - возмущается житель Артема.

Вишенкой на торте является то, что, когда с потолка закапал ручей, рабочий день коммунальщиков был уже окончен, а аварийные службы по какой-то причине только разводят руками:

- Естественно, УК РОЯР уже не работает. Звонили в аварийную, в диспетчерскую. Никто ничем помочь не может.

Что же делать, помимо собирания воды в ведро, когда такое происходит?

Неравнодушные приморцы посочувствовали беде, а самые опытные сразу же посоветовали автору публикации тщательно зафиксировать происходящее и смело подавать в суд, если управляющая компания не захочет полюбовно решать проблему.

- Вызывать УК, что зафиксировать это, вызывать независимую экспертизу и писать претензию, если не отвечают и не идут на контакт, в суд. Дело выигрышное.

- У сестры была подобная ситуация, только текла горячая вода с крыши, отопление прорвало... суд выиграла.

- Снять руководителей за такое, они в тепле сидят, прогноз погоды для чего?

"КП-Владивосток" будет следить за развитием событий в Артеме, где неожиданно, после смс-рассылки МЧС о ливне, пошел дождь. А полноценной крыши в этот момент не было, причем плановый ремонт вполне можно было отложить.