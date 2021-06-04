«Чей такой жадный ребенок»: маленького мальчика застали за непристойным занятием во Владивостоке

Чем именно закончилась история - пока неизвестно. Фото: принтскрин видео.

Занятное видео на просторах интернета. Снято оно, как сообщает автор поста, в одном из супермаркетов Владивостока. Главные герой «блокбастера» – мальчик лет 10. Ребенок не прошел испытание на любовь к сладкому и нехило оступился. По всей видимости, школьник тащит с прилавка шоколадные яйца. Но на одной штуке он не остановился. Ходил вокруг да около, потом схватил еще одну, потом еще. Все это и попало на видео.

Пользователи сети не смогли пройти мимо такого кино, разместили его на просторах соцсетей с заголовком «Чей такой жадный ребенок?». Видео уже набрало почти 50 тысяч просмотров. По большей части приморцы отреагировали на происходящее с юмором. Писали шутливые комментарии, вроде: «кажется, в семье чиновник растет» или «уже бы коробки взял». Чем именно закончилась эта история – пока неизвестно.

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