Завершены поиски без вести пропавшей 15-летней Инги из Владивостока

Она просто ушла из дома и не вернулась Фото: Артем КИЛЬКИН

15-летняя Инга из Владивостока пропала 25 мая 2021 года. Она просто ушла из дома, который расположен по адресу Шестая, 5, и не вернулась. На связь с родными она не выходила, поэтому они забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Те сперва разместили информацию о пропаже Инги в сети, указав ее приметы.

- Рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы. В день пропажи была одета в голубую джинсовку, белую футболку, светло-голубые джинсы и светлые кроссовки. При себе у нее был синий рюкзак, - написали активисты «Примпоиска».

Спустя несколько дней волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшей Инги завершены. К счастью, повод для этого радостный. Девушку нашли живой и невредимой. Волонтеры благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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