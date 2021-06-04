«Целится точно в почки»: жителей Владивостока предупреждают о неизвестном, который нападает на женщин, уже есть жертвы

Женщин просят быть предельно аккуратными на улицах города. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На просторах интернета появилась информация о том, что во Владивостоке объявился злодей, который выбирает себе в жертвы представительниц прекрасного пола. Неизвестный мужчина бьет женщин со всей силы по спине. На днях такой инцидент случился с 80-летней жительницей краевого центра. Об этом сообщают коллеги из РИА VladNews со ссылкой на соцсети.

- Были случаи, когда какой-то мужчина толкал в спину женщин. Так вот, он опять на улицах. Сегодня ударил мою маму в абсолютно пустом магазине, она стояла у прилавка. Ударил специально и сильно в область почек. Был одет в куртку типа штормовка, на голове капюшон глубокий. Лица не было видно, возможно, большой нос. Широкоплечий. Произошло это в магазине на Школьной, - пишет дочь пострадавшей женщины.

Вместе с тем, есть информация о том, что это не единичный случай. Такой же случай был зафиксирован на Луговой. Там жертве удалось вспомнить, что на ногах у злодея были резиновые тапочки. По сообщению очевидцев, «мужчина целится точно в почки». Жительниц Владивостока просят быть более бдительными, выходя на улицу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14