«Покатушки» на машине могут обернуться для подростка из Приморья колонией

Уголовное дело уже передано в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье 16-летний подросток украл у соседей больше 40 тысяч рублей, а через месяц они с другом угнали автомобиль, чтобы покататься на нём. Расследование завершено, уголовное дело передано в суд, сообщает «КП – Владивосток».

3 сентября 2020 года 16-летний парень пришел в гости к соседям в дом по улице Юбилейная в пгт. Новошахтинский Михайловского района, информирует пресс-служба СУ СК РФ по ПК. Хозяева в это время спали, молодой человек увидел телефон без присмотра, воспользовался случаем и перевел с чужого банковского счета себе 43 730 рублей. Деньги он потратил.

Через месяц, в ночь на 6 октября 2020 года, обвиняемый вместе с другим несовершеннолетним подельником возле дома по той же улице разбил стекло машины марки Toyota Caldina. Фигуранты залезли в авто, завели двигатель и поехали в село Первомайское. Подростки управляли угнанным автомобилем поочередно. На одной из улиц населенного пункта они бросили машину.

Приморские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении криминального подростка. Он обвиняется в краже чужих денег по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ и угоне автомобиля по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ. За первое преступление ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или срок до шести лет. За второе – штраф до 200 тысяч рублей или срок до семи лет.

Уголовное дело и утвержденное обвинительное заключение направлено в суд. Уголовное дело в отношении второго фигуранта направлено в суд раньше.