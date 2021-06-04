Авто разорвало, машины раскиданы по дороге. Массовая авария разыгралась во Владивостоке

ДТП на Луговой. Фото: www.instagram.com/dps_vl, AK_VDK.

Серьезное ДТП произошло 4 июня во Владивостоке. Три автомобиля столкнулись в районе Луговой. Транспортные средства разбросаны по проезжей части. Объезд возможен только по встречной полосе.

машины заняли часть дороги. Фото: www.instagram.com/dps_vl, AK_VDK.

Авария с участием трех авто произошла в районе дома №35 на Луговой. По словам очевидцев, водитель Toyota Surf двигался с Луговой в сторону Баляева. Владелец Toyota Aqua выезжал с второстепенной дороги и не пропустил джип. От удара оба авто отлетели в Toyota Ractis.

Удар был сильный, в авто сработали подушки. Фото: www.instagram.com/dps_vl, AK_VDK.

Подробности происшествия предстоит выяснить полиции. На аварийном участке собралась пробка во всех направлениях, так как разбитые машины заняли внушительную часть дороги.

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