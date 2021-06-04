После обращений жителей Владивостока ВМТП увеличит защитные барьеры

После обращений жителей нескольких домов о загрязненности воздуха в микрорайоне Эгершельд сотрудники Торгового порта обратились в Роспотребнадзор для организации проверки независимой государственной лабораторией. Портовики заявили, что, хотя перевалка угля в ВМТП производится защищенным способом с соблюдением всех требований, они готовы усилить меры защиты.

На сегодняшний день в порту установлены пыле-ветрозащитные экраны высотой 10,8 метра и габаритные подпорные стенки, работают водяные «пушки» и поливальные машины, у каждого судна, которое перевозит уголь, имеются пологи по всей его длине; на причалах регулярно производится специальная уборка, контролируется скорость ветра для допуска к работам и влажность угля, проверяется концентрация пыли в воздухе, работают очистные сооружения.

- Перевалка угля во Владивостокском морском торговом порту производится защищенным способом и с соблюдением всех необходимых норм. Пробы воздуха показали, что превышений концентрации угольной пыли не обнаружено, сейчас мы ждем результаты анализа смывов с окон и продолжаем работать над улучшением защиты от пыли, – рассказала Елена Рябоконь, начальник отдела промышленной экологии службы производственной безопасности ПАО "ВМТП". – С точки зрения экологии, наилучшей защитой является водная дисперсия, поэтому мы разработали новую систему пылеподавления, которая будет расположена на подпорных стенках. Тем самым мы увеличим высоту барьера еще на 5-10 метров.

На прошлой неделе в ВМТП прошел Круглый стол с участием жителей близлежащих домов, журналистов региональных СМИ.

- ВМТП всегда был и остается социально ответственным бизнесом. Особенно это проявляется на Эгершельде: под шефством портовиков остаются школы № 6 и 39, Дом детства и юношества им. Крыгина, сейчас мы заканчиваем благоустройство спортивной площадки на Морозова, 5, – говорит Роман Кухарук, генеральный директор ПАО «ВМТП». – По итогам Круглого стола решено, что ВМТП увеличит защиту за счет водной дисперсии – это не позволит пыли разлетаться. Также мы включили точки на Авраменко, 2, Верхнепортовая, 2а и Саратовская, 13 в регулярный мониторинг, который производит независимая государственная лаборатория. Данные можно посмотреть на сайте: vmtp.ru. Для жителей ул. Саратовской и Нижнепортовой, которые проживают ближе к порту, мы также предусмотрели высадку зеленых насаждений.

Владивостокский морской торговый порт – крупнейший универсальный порт Дальнего Востока и лидер в стране по контейнерообороту. Порт переваливает контейнеры (55% от всего объема), генеральные грузы (40%), нефтепродукты (3%) и автотехнику (2%). Уголь относится к генеральным грузам, наряду с металлическими чушками и слябами, разными видами руды и зерна, его доля от общего числа грузов составляет 20%. Доля контейнеров в порте растет, ВМТП делает ставку на контейнеризацию.