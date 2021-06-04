«Игры в рулетку со смертью»: приморский вирусолог рассказал, почему мы не вакцинируемся и это неправильно

"У нас не было тех ужасов, которые царили в Европе", а потому люди вируса не боятся, поделился Михаил Щелканов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Число заболевших коронавирусом в Приморском крае в конце мая снова начало расти, вместо привычных 30 человек - более полусотни в день. Но ведь есть же даже несколько российских вакцин на выбор, почему люди так неохотно прививаются?

В интервью нашим коллегам из РИА VladNews своим мнением на этот счет поделился вирусолог из приморья Михаил Щелканов. Если кратко, то, по словам специалиста, первая причина - тот факт, что в отличие от Европы и США, в России пандемия прошла относительно легко, и теперь люди вируса не боятся. Плюс, извечная надежда на русский "авось". Плюс, подорванная в 90-е вера к государству, утверждает эксперт.

«Да как ее могли сделать так быстро?»

- Ее удалось сделать так быстро, потому что все три вакцинные платформы, которые доступны в России уже были отработаны годами в прошлые периоды. Например, «КовиВак» центра имени Чумакова ещё со времен СССР использовалась. «Спутник» вообще, как вакцинная платформа разрабатывалась десятилетиями. Все «обкатки» она прошла на модели создания вакцины от Эболы. Когда стало ясно, что платформа Спутника работает, она была применена и к ковиду. Все было готово давно, оставалось только вставить нужные геномы. Вакцина действительно проходила ускоренные испытания, но испытывалась она на добровольцах, - отвечает скептикам Михаил Щелканов.

После положительных результатов испытаний, по словам вирусолога, стало ясно, что все российские вакцины можно применять массово.

- Из уважения к добровольцам можно и с уважением относиться к нашей вакцине! Ускоренный протокол испытания вакцины нёс риски только для добровольцев, которые шли на это осознанно. Они даже писали мотивированное согласие. Из патриотических соображений - добавляет эксперт.

«Спутник V» хуже «Пфайзера»?

О признании американской вакцины лучшей на всемирном конгрессе также высказался Михаил Щелканов, отвечая журналисту:

- Полностью, на сто процентов, политика. Не знаю даже, что это за конгресс. Любая развитая страна может созвать любой аналогичный конгресс и назвать его как угодно. Это понятный политический механизм, который не имеет ничего общего с научными исследованиями. Любой здравомыслящий вирусолог вам скажет, что Россия – единственная страна в мире, которая своими вакцинными платформами перекрыла все безопасные и эффективные для человека технологии в вакцинах.

«Спутник» и «Спутник Лайт»

- Лайт – это однокомпонентная вакцина. Она необходима, чтобы быстро купировать эпидемиологический процесс. Например, в Индии нужно применять Лайт, чтобы быстро потушить пожар, а уже потом можно принимать другие меры.

Что лучше: получить антитела, переболев «короной», или сделать прививку?

- Я никому не рекомендую зарабатывать антитела путем игры в рулетку со смертью. Ставки слишком велики. Лучше привиться. Этого достаточно, чтобы получить защиту.

Подробнее прочитать можно в материале наших коллег на РИА VladNews.

СПРАВКА

Мотивированное согласие – документ, подтверждающий, что доброволец понимает все риски, включая смертельный исход.