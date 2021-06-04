«Мы будем искать эффективные механизмы»: Константин Шестаков и застройщики обсудили важные вопросы

Перед городом стоят масштабные задачи. Фото: Администрация Владивостока

Предсказуемые и открытые отношения между городскими властями и застройщиками важное направление в работе и.о. главы Владивостока Константина Шестакова. На встрече с руководителями строительных компаний он заявил, что развитие города невозможно без активного и массового строительства жилья и других объектов, информирует «КП – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

– Перед нами стоят масштабные задачи – строить много и качественно, и мы будем искать наиболее эффективные механизмы взаимодействия с застройщиками. Квадратные метры – это комфорт жителей и успешное развитие городской экономики, – отметил Константин Шестаков. – Вместе с тем, городу нужна гармоничная среда, а значит, вопросы застройки необходимо обсуждать, прежде всего, с гражданами.

Депутат городской думы Владимир Исаков заметил, что при смене руководства города важно обговорить все детали взаимодействия и выйти на конструктивный диалог. Застройщики обозначили темы, которые их волнуют.

Строительные компании предложили обсудить сроки рассмотрения и утверждения документации по планировке территорий, так как от этого зависят сроки строительства. И все стороны пришли к тому, что время этих процедур нужно сократить.

Константин Шестаков предложил продолжить практику создания рабочих групп, которые отвечают за вопросы по строительству и решение текущих проблем. Застройщики поддержали это предложение. Кроме того, предприниматели высоко оценили работу фронт-офиса, созданного при мэрии, где специалисты также дают развернутые профессиональные консультации по различным проблемам, связанным со стройкой.

На обсуждение был вынесен вопрос исключения участков, предоставленных под строительство, из зон комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас зона КРТ предполагает обязательную разработку проекта планировки территории – в таком проекте должна быть учтена вся социальная, транспортная, рекреационная, инженерная инфраструктура района. При этом разработка занимает дополнительное время и финансовые средства, которые вкладывают девелоперы, что нередко вызывает их недовольство.

Заместитель главы мэрии Максим Акульшин подчеркнул, что эта деятельность имеет огромное позитивное значение для развития Владивостока, так как этот документ позволяет учесть все градостроительные нормативы и сохранить максимально гармоничную среду.

– Мы заказали разработку проекта планировки в одном из центральных районов города, и в ходе работы сумели досконально изучить территорию, понять, что нужно людям, которые здесь живут и будут жить в будущем, как сделать этот район удобным для всех, избежать социальной напряженности, – отметил владелец компании «ДВ – Инжиниринг» Алексей Повякало.

Бизнесмены предложили еще много идей, которые требуют внимания. Все предложения помогут наладить эффективную работу отрасли и взаимодействие с администрацией дальневосточной столицы.

Исполняющий обязанности мэра подчеркнул, что готов и дальше обсуждать с бизнесом проблемы и находить совместные решения, все на пользу городу и его жителей.

В совещании приняли участие заместители главы администрации Владивостока, и.о. министра имущественных и земельных отношений Приморского края Алексей Ляйфер, замминистра строительства Приморского края Александр Котляров, специалисты профильных управлений мэрии.