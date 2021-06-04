В спортивных костюмах и бейсболках. Женщину и ее приятеля порезали прямо в подъезде дома во Владивостоке

Во Владивостоке полиция разыскивает нападавших. Фото: Милана СОКОЛ

Полиция ищет двоих парней, которые напали на женщину и ее спутника в подъезде одного из домов на улице Сахалинская во Владивостоке. Пострадавшие получили множественные удары ножом и были госпитализированы.

ЧП случилось в ночное время. На крики людей о помощи вышли жильцы многоэтажки. Очевидцы обнаружили 38-летнюю окровавленную женщину и раненого ножом в ногу 30-летнего мужчину. На место происшествия незамедлительно прибыли врачи скорой, которые доставили пострадавших в больницу.

Нападавшие ранили женщину в живот, повредив печень и желудок. Ее в шоковом состоянии доставили в хирургическое отделение для срочной операции.

По предварительным данным, нападение совершили двое молодых парней в темных спортивных костюмах и бейсболках. По факту причинения тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых устанавливаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14