Во Владивостоке проходит выставка «Ханбок. Корейский национальный костюм». Ее проводит Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке совместно с Корейским Фондом (KF) и при содействии Приморской государственной картинной галереи.

Ханбок – это корейская традиционная одежда, в ней отражена многолетняя история корейского народа, которая насчитывает более 5000 лет. Особенность ханбока заключается в гармоничном сочетании прямых линий и плавных изгибов при движении. Известные звезды K-Pop, такие как BTS, Black Pink и другие, выступают на сцене в корейских традиционных костюмах ханбок.

На этой выставке представлены девять традиционных корейских костюмов династии Чосон, выполненных специалистом в сфере нематериального культурного наследия Кореи. В состав экспонатов входят: официальная одежда короля и королевы, традиционный свадебный костюм, повседневный и детский ханбоки.

На торжественной церемонии открытия выставки корейского национального костюма ханбок, которая состоялась 01 июня 2021 года, присутствовали почетные гости, выступившие с поздравительными словами: и.о. Генерального консула Республики Корея в г. Владивостоке, г-н Ко Мун Хи, директор Приморской государственной картинной галереи, Даценко Алёна Алексеевна, начальник управления международных отношений администрации города Владивостока, Журавель Юрий Григорьевич и первый секретарь представительства МИД России во Владивостоке, Лапицкий Игорь Константинович. Сотрудник Генерального консульства провел обзорную экскурсию по выставке для гостей.

Режим работы выставки в Приморской государственной картинной галерее с 11:00 по 19:00. Посетители выставки, заполнившие анкету, в качестве подарка смогут получить памятные сувениры.

Выставка состоится в Приморской государственной картинной галерее по адресу: ул. Алеутская, 12, зал 7.