Синоптики рассказали, что скрывается за ярким солнцем во Владивостоке 5 июня

О погоде во Владивостоке на 5 июня 2021 года. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пятого июня погода в Приморье оказалась во власти поля пониженного атмосферного давления. Отсюда в регионе прогнозируются небольшие и умеренные дожди. Специалисты не исключают вероятность грозы. Дневные температуры воздуха в пределах +16 +21 градуса. Ветер южный умеренный.

Во Владивостоке суббота началась с голубого неба и яркого солнца. Однако, по данным метеорологов, ожидается небольшая облачность, боле того – в конце дня с 40-процентной вероятностью пойдет дождь. Температуры воздуха от +17 до +19 градусов. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером сильный.

- В Уссурийске переменная облачность, вечером небольшой дождь (вероятность 60%), возможна гроза. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +21 +23 градуса, - пишут специалисты портала «Примпогода».

В Находке сегодня небольшая облачность, но без осадков. Днем воздух прогреется до +18 +20 градусов. Ветер южный умеренный, утром слабый.

Температура воды в Амурском заливе +14 градусов, в заливе Посьет +14 градусов, в бухте Находка +10 градусов.

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