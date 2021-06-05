Завершены поиски пропавшего без вести больше месяца назад 16-летнего Павла из Приморья

Парень просто ушел из школы-интерната и не вернулся. Фото: Артем КИЛЬКИН

16-летний Павел из села Покровка пропал 26 апреля 2021 года. Парень просто ушел из школы-интерната и не вернулся. О его местонахождении никому ничего не было известно. Сотрудники учреждения забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам «Примпоиска». Активисты сперва разместили информацию о пропаже приморца в сети, указав его главные приметы.

- Рост 174 сантиметра, худощавое телосложение, волосы темно-русые, стрижка короткая. В День пропади был одел в темную спортивную кофту с желтыми вставками, - написали поисковики.

Павел не вернулся в интернат ни через день, ни через два, ни через неделю. Спустя больше месяца волонтеры сообщили о том, что поиски без вести пропавшего Павла завершены. К счастью, повод для этого радостный. Его нашли живым и невредимым. Активисты благодарят всех неравнодушных горожан за оказанную помощь.

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