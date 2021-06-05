«Может, кто узнает своих»: детей застали за опасными играми во Владивостоке

Случайная прохожая оказалась свидетелем случившегося. Фото: instagram/vdk_news

Занятное сообщение появилось на просторах интернета. Женщина, которая, по всей видимости, оказалась очевидцем всего случившегося, решила предать ситуацию огласке, потому что была крайне возмущена поведением двух школьников.

- Может, кто узнает своих детей и проведет беседу, конкретно с мальчиком в белой футболке. Сегодня 04.06. 21 года в 18:00 на пешеходном переходе, оснащенным светофором, по адресу: улица Луговая 52 «а», в сторону улицы Сельская. Ребенок в белой футболке на запрещающий сигнал светофора по середине дороги устраивал опасные для жизни маневры. Хорошо, что притормозил автомобиль, иначе бы были печальные последствия. Отреагировал на замечание, заехал на тротуар, но проезжую часть, пусть и на разрешающий сигнал светофора, пересекал на велосипеде. Второй мальчик – умничка, не поддался дурному поведению своего друга, - пишет жительница Владивостока.

Пользователи сети были в ярости от прочитанного. Многие из них крайне обеспокоены тем, что каникулы у детей только начались, поэтому так важно родителям в очередной раз поговорить с ними на счет ПДД. Иначе три летних месяца могут обернуться значительным увеличением числа пострадавших в авариях.

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