Расхититель из Малой Кемы. В Приморье вор признался, что он вор – это могут оценить в 6 лет тюрьмы

Он проник в дом и вынес технику. Фото: УМВД России по Приморскому краю

32-летняя жительница поселка Терней обратилась в отделение полиции. Она рассказала оперативникам о том, что кто-то вынес из ее дома ценные вещи. Чтобы собрать улики, на место преступления выехала следственно-оперативна группа. Ей удалось выяснить, что злодей сорвал дверные пробои замка и оказался в деревянном жилой доме по улице Лесная, что в селе Малая Кема. Неизвестный не растерялся и украл два жидкокристаллических телевизора и два телевизионных тюнера. Дальневосточница оценила ущерб в 30 тысяч рублей.

- В ходе оперативной работы сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан 23-летний житель села Малая Кема. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Часть похищенного изъята, - рассказали в пресс-службе МО МВД России «Дальнегорский».

В итоге по статье «Кража» было возбуждено уголовное дело. Теперь вору грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14