Колом. Из-за глупой аварии с грузовиком кольцо Первой речки обрастает пробкой

Сейчас все обсуждают, так кто же был неправ в аварии. Фото: Диана БЕЛАЯ

Авария произошла на кольце Первой речки во Владивостоке. Участниками ДТП стали грузовик и Subaru. Как сообщают очевидцы, последний ехал по правой полосе и в какой-то момент решил повернуть налево. Такой маневр водитель большегруза не оценил, как результат – столкновение и «потерпевшие побои» машины.

- Сейчас все собрались и выясняют, кто виноват. Один громко кричит о правилах, другой, вроде, признался, что был неправ. Водитель Subaru сказал, что заговорился по телефону, - сообщают читатели «КП-Владивосток».

Сперва, по наблюдениям свидетелей ДТП, авария лишь немного замедлила движение на кольце. Но уже к этому часу на том участке образовалась пробка. Ознакомьтесь с этим, чтобы не попасть в эпицентр затора. Особенно в выходной день.

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