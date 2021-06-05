«Чуть не убило»: ЧП в одном из супермаркетов Приморья шокировало пользователей сети

ЧП, со словам очевидцев, случилось 5 июня. Фото: instagram/mark2_che

ЧП случилось в одном из супермаркетов Уссурийска сегодня, 5 июня. «В Реми чуть не убила труба. Сверху упала труба вентиляции.Только что. Все салаты в стекле» - написала местная жительница в одной из местных групп в сети.

На сообщение уже отреагировали десятки человек. Многих интересовало, в каком именно супермаркете случилось происшествие. Чуть позже выяснилось, что труба упала в продуктовом на улице Чичерина. «Офигеть», «никто не пострадал?», «теперь салаты со скидкой» - пишут пользователи сети в комментариях. Пока информации о том, что могло стать причиной такого инцидента и из какого именно материала изготовлены трубы, не поступало.

«Комсомольская правда – Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14