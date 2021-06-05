Цена убийства – бутылка водки. Житель Владивостока зарезал друга из-за того, что не смог «догнаться»

Теперь мужчину ждет еще один приговор. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второго июня в одной из квартир на Баляева было найдено тело мужчины. Все видимые улики указывали на признаки насильственной смерти – на трупе обнаружены коло-резанные раны в области шеи. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Оперативники смогли вычислить подозреваемого в зверском преступлении. Им оказался 40-летний ранее судимый приморец, который был знаком с убитым.

- По версии следствия, 2 июня 2021 года подозреваемый находился в гостях у сожительницы. В квартире, в соседней комнате также проживали мужчина и женщина. Подозреваемый, не обнаружив в холодильнике оставленную им бутылку водки, стал предъявлять претензии и требовать вернуть напиток, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - Между ним и вторым мужчиной возникла ссора, во время которой он взял нож и нанес им удар в область шеи потерпевшего. От полученного ранения потерпевший скончался.

Расследование дела продолжается. В ведомстве отмечают, что еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Суд уже избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

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