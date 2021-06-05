На грани смерти. Пожарные спасли человека, вытащив его из огненной ловушки в Приморье

Благодаря сотрудникам МЧС никто не пострадал. Фото: Артем КИЛЬКИН

Случилось все четвертого июня вечером. Тогда сотрудники МЧС получили тревожное сообщение о том, что в Дальнегорске загорелась квартира, расположенная в доме на Первомайской улице. Буквально спустя несколько минут на место прибыли пожарные. После проведения разведки, стало ясно – горят постельные принадлежности.

- Горение сопровождалось сильным задымлением квартиры. Один жилец дома был спасен пожарными по лестничным маршам, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В «чрезвычайном» ведомстве отмечают, что вскоре пожар был полностью ликвидирован. В итоге площадь горения составила два квадратных метра. К счастью, никто в результате происшествия не пострадал. Это заслуга семи человек и трех единиц техники, которые тушили пожар.

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