«У меня чуть сердце не остановилось»: дамочка на Lexus поплатилась за то, что едва не погубила ребенка в Приморье

Теперь дальневосточница будет аккуратнее на дрогах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Артеме Госавтоинспекция провела проверку по факту опубликованного в интернете видео. В кадр попал момент злостного нарушения правил дорожного движения незнакомки на Lexus. Опрометчивый маневр мог стать причиной трагедии, ведь дамочка не заметила ребенка, который переходил дорогу на пешеходном переходе.

- Сотрудники Госавтоинспекции установили личность правонарушительницы. Жительница Артема была приглашена в отдел полиции для дачи объяснений. Правонарушительницу привлекли к административной ответственности по статье 12.18 КоАП РФ (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения), - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве также выразили благодарность дальневосточнице, которая сняла момент правонарушения и разместила видео в сеть.Так сотрудники полиции смогли найти дамочку и привлечь ее к ответственности.Тогда многие пользователи интернета были обеспокоены состоянием ребенка. «Чуть сердце не остановилось» - писали они в комментариях. К счастью, обошлось без жертв.