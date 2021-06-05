«Помогите найти маму»: женщина упала в реку с сильным течением в Дальнегорске

Женщина упала в воду и исчезла. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧП случилось в субботу, пятого июня, в шесть утра. В сети появилась информация о том, что жительница Дальнегорска упала в речку рядом с местным ЗАГСом и пропала. Как сообщает в интернете дочь дальневосточницы, с того времени никакой информации о ее местонахождении нет. На данный момент точно известно лишь то, что женщина упала в воду. По словам местных, ситуация усугубляется еще и тем, что там сильное течение.

«Помогите, пожалуйста, найти маму» - пишет дочь женщины в соцсетях.

На момент публикации сведений о том, что жительницу Дальнегорска нашли, не было. Если вы что-то знаете о случившемся или были на месте происшествия и видели, как кто-то падал в реку, позвоните по телефону: +7-924-915-07-99.

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