Первый воскресный день лета в Приморье обещает быть жарким

Первое воскресенье лета обещает быть жарким. Фото: Анна СОБОЛЬ

В воскресенье, 6 июня, Приморье окажется во власти фронтальных разделов, которые и определят погоду на сегодняшний день. В регионе местами дожди с грозами, но кратковременные. Воздух в крае прогреется до 24 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице с вероятностью в 60 процентов сегодня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Умеренный ветер возьмет направление с запада, утрмо будет слабым. Температура воздуха +22...+24°C.

В Уссурийске переменная облачность, и точно также возможен небольшой дождь и даже гроза. Воздух здесь сегодня прогреется до 24 градусов тепла.

В Находке осадков не ожидается, переменная облачность. Ветер возьмет направление с юго-запада, умеренный. Температура воздуха +22...+24°C.

По данным портала «Примпогода», температура воды в Амурском заливе +14°C, в заливе Посьет +14°C, в бухте Находка +10°C.

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