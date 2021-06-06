«Объясните, что ваши животные здесь делают»: во Владивостоке прямо на улице подрались две девушки

Фото: скриншот из видео, instagram.com/vl_gazeta.

Схватку двух жительниц Владивостока запечатлела камера мобильного телефона одной из них. Обитательница многоэтажного дома попыталась выразить возмущение по поводу выгула лошадей прямо на площадке перед зданием, за что на нее мгновенно обрушился гнев оппонентки. В этот момент пострадавшая снимала все происходящее на камеру сотового. Ролик уже облетел социальные сети.

Все произошло в районе многоквартирного дома по улице Приморская. Казалось бы, район совсем не предусмотрен для выгула… лошадей. Но светловолосая молодая девушка так не считает. Внимание на необычную прогулку обратила другая жительница района. Ей, конечно же, происходящее очень не понравилось.

Судя по всему, женщина живет неподалеку – потому-то она и возмутилась. Достав мобильный, она стала снимать владелицу коней, которая героиней ее «фильма» становиться совсем не хотела. Хозяйка крупных животных в грубой форме ответила женщине, начавшей съёмку, но последнюю это не остановило. Она лишь только ближе подошла к девушке.

Когда женщина попыталась запечатлеть на видео лицо девушки, которая в этот момент с кем-то общалась в социальных сетях, конфликт и словесная перепалка переросли в драку. Девушка набросилась на «оператора», пытаясь вырвать телефон. Съемка в этот момент, кстати, продолжалась.

Чем закончился конфликт, неизвестно. Куда делать девушка и ее верные кони - тоже. А женщина, которая так рьяно хотела запечатлеть лицо хозяйки лошадей, объяснила свое поведение элементарным беспокойством за детей, которые гуляют по этой площадке. Лошади могут травмировать ребят, что повлечет за собой серьезные последствия. Их-то она и решила предотвратить, за что и стала героиней драки.

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