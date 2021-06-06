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Происшествия6 июня 2021 5:37

Пробило панель насквозь. На трассе во Владивостоке произошла серьезная авария

Ограждение вылетело на дорогу и влетело в проезжающий мимо автомобиль. Последствия более чем серьезные
София МИХАЙЛОВА
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Фото: скриншот из видео.

Фото: скриншот из видео.

Серьезное ДТП произошло в пригороде Владивостока в минувшую субботу, 5 июня. Ограждение, сорванное порывами ветра, вылетело на трассу, где в этот момент двигался автомобиль. Металлические конструкции прошли сквозь авто. По счастливой случайности, на месте пассажира в этой поездке никого не было. Подробности - в материале «Комсомолки».

Инцидент случился в районе подъема на Седанку. В сторону Владивостока двигался парень на авто марки Honda Stream. Неожиданно для всех участников движения на дороге появились части металлического ограждения трассы. Избежать столкновения не получилось, потому что все происходило молниеносно.

Конструкция насквозь пронзила машину, в которой ехал парень. Чудом удар пришелся на пассажирскую сторону, где в этот момент никого не было – мужчина ехал в авто один.

Транспорт получил серьезные кузовные и механические повреждения, и покинуть место жуткой аварии самостоятельно уже не смог. Последствия ДТП на камеру мобильного телефона снял очевидец аварии – другой участник движения, ехавший позади пострадавшей машины.

Кто виноват и что делать – в этих вопросах теперь предстоит разбираться компетентным органам.

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