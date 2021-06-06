Массовые отключения воды ожидаются во Владивостоке

Фото: Маковеева Светлана.

Уже на следующей неделе во Владивостоке начнутся массовые отключения от холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал». Причина отключений – ремонтные работы.

Так, по информации портала, во вторник, 8 июня, воду отключат в домах по следующим адресам:

Русская - 68/1, 68а, 68б, 70, 70а, 70б, 72, 72а, 72б, 72в, 74, 74а, 74б, 41а, 43.

Время отключений с 9:00 до 18:00 часов включительно.

Уже ночью, в среду, 9 июня, вода исчезнет из домов по улицам:

Воропаева 10, 5-41;

Ивановская 6/4, 6а;

Новоивановская 2а, 3, 3а, 4а;

Луговая 21;

Светланская 150;

Шепеткова 16 стр4.

Отключения продлятся с 03:00 до 22:00 часов включительно.

В этот же день вода уйдет из домов по улицам:

Подъемная - 1, 1а, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 12, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а;

Режицкая - 6;

Шахтовая 7-9, 18-20.

Время отключений с 10:00 до 15:00 часов включительно.

В четверг, 10 июня, воду из-за ремонтных работ отключат в домах по следующим адресам:

100-летия Владивостока - 151, 153, 155;

Чкалова - 6.

Абрекская 8в-28;

Академический переулок 2;

Капитана Шефнера 12-21;

Махалина 9-29;

Металлистов 3;

Пушкинская 68-55, 89-83, 109, 115;

Светланская 145-105;

Шкипера Гека 1, 1а, 24, 26.

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