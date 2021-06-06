Массовые отключения воды ожидаются во Владивостоке

Фото: Маковеева Светлана.
Уже на следующей неделе во Владивостоке начнутся массовые отключения от холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал». Причина отключений – ремонтные работы.
Так, по информации портала, во вторник, 8 июня, воду отключат в домах по следующим адресам:
Русская - 68/1, 68а, 68б, 70, 70а, 70б, 72, 72а, 72б, 72в, 74, 74а, 74б, 41а, 43.
Время отключений с 9:00 до 18:00 часов включительно.
Уже ночью, в среду, 9 июня, вода исчезнет из домов по улицам:
Воропаева 10, 5-41;
Ивановская 6/4, 6а;
Новоивановская 2а, 3, 3а, 4а;
Луговая 21;
Светланская 150;
Шепеткова 16 стр4.
Отключения продлятся с 03:00 до 22:00 часов включительно.
В этот же день вода уйдет из домов по улицам:
Подъемная - 1, 1а, 3, 5, 5а, 6, 7, 8, 12, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а;
Режицкая - 6;
Шахтовая 7-9, 18-20.
Время отключений с 10:00 до 15:00 часов включительно.
В четверг, 10 июня, воду из-за ремонтных работ отключат в домах по следующим адресам:
100-летия Владивостока - 151, 153, 155;
Чкалова - 6.
Абрекская 8в-28;
Академический переулок 2;
Капитана Шефнера 12-21;
Махалина 9-29;
Металлистов 3;
Пушкинская 68-55, 89-83, 109, 115;
Светланская 145-105;
Шкипера Гека 1, 1а, 24, 26.
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