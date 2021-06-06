«Менять срочно надо»: во Владивостоке пожилых людей «разводят» лжеэлектрики

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов по улице Нерчинская. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Очередной вид мошенничества появился во Владивостоке. По квартирам преимущественно пожилых людей ходят лжеэлектрики, которым обманным путем буквально заставляют стариков купить необоснованно дорогие розетки. Как сообщает РИА Vladnews, об этом в социальных сетях рассказал один из местных жителей.

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов по улице Нерчинская. О случившемся рассказала родственница пострадавшего мужчины.

- Нынче активизировались мошенники, попадают обманным путем в квартиры к старикам, говоря, что это Дальэнерго. Говорят, у вас проводка плохая, менять срочно надо – 150 000 рублей. Это дорого, вот, мол, можно отделаться малой кровью – купить розетки по 7000 рублей. И дед 90-летний мужа повёлся и купил аж две штуки, и говорит, соседи его, тоже старики, купили тоже. Думаю, стоит предупредить граждан, чтоб все позвонили своим старым родственникам и провели беседу, - пишет в Инстаграм девушка.

Те самые розетки за баснословные деньги. Фото: instagram.com/vdk_news.

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