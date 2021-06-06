Лечение в одной из больниц Приморья обернулось уголовным делом

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали жителя Уссурийска, похитившего телефон в больничной палате. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В отделение полиции обратился 59-летний мужчина, который рассказал, что кто-то, предварительно украв у него телефон, перевел на свою карту сумму в размере восьми тысяч рублей. Сам пострадавший в это время находился на стационарном лечении в медицинском учреждении.

Произошло все это так: сосед по палате попросил у приморца телефон, чтобы позвонить. Заполучив гаджет, злоумышленник вышел из палаты и пропал. Чуть позже выяснилось, что с банковского счета владельца телефона пропали еще и деньги.

В этот же день благодаря ориентировке вора удалось задержать. Его незамедлительно доставили в отделение полиции, где и установили личность парня. Им оказался 28-летний житель Уссурийска, который ранее, к слову, уже был судим. С похищенного телефона, используя мобильное приложение, он перевел на свой счет денежные средства потерпевшего.

В отделе чать похищенных денег и телефон парень вернул заявителю.

По данным ведомства, по факту кражи следователь следственного подразделения возбудил уголовное дело. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом.

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