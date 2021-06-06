В Приморье очередная «схватка» автомобиля и столба закончилась серьезным ДТП

Фото: instagram.com/nakhodka_virtual.

Серьезная авария произошла в Приморье. Водитель легкового авто не справился с управлением и совершил на езд на фонарный столб. Транспорт получил серьезные повреждения.

Инцидент случился в воскресенье, 6 июня, в поселке Ливадия, что в Находкинском городском округе. Судя по фотографии, дорога в месте аварии ровная, без каких-либо крутых поворотов. Вот только водитель легковушки все равно умудрился врезаться в один из стоящих вдоль трассы фонарных столбов.

Удар пришелся на водительскую сторону. Автомобиль получил серьезные повреждения. На момент публикации фотографии в социальных сетях, на месте аварии виновника не оказалось. О его состоянии здоровья информация пока что отсутствует.

Разбираться в случившемся теперь будут компетентные органы.

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