«Весело, наверно, было. Ищу очевидцев»: в Приморье неизвестные испортили чужой автомобиль

Фото: instagram.com/nakhodka_virtual.

В Приморье неизвестные хорошо повеселились, испортив чужое имущество. Об этом стало известно из социальных сетей, куда обратился владелец легкового автомобиля.

Инцидент произошел в Находке, в районе Постышева. Поздней ночью владелец легкового автомобиля припарковал своего «железного коня» возле одного из домов. А уже утром мужчина обнаружил следы на капоте и промятую крышу.

- Ищу очевидцев. Весело, наверно, было тем, кто прыгал по крыше и полностью промял ее, крыша под замену, - написал в социальных сетях парень.

Сейчас он ищет хоть какую-то зацепку, которая укажет на злоумышленников – очевидцев, записи с видеорегистраторов проезжающих мимо авто. По его словам, случилось это все примерно в 00:50 часов.

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