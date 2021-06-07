Чья потеря? Летел, собирая столбы, на приморской трассе грузовичок ушел под откос

Автомобиль слетел с дороги в кювет. Фото: Милана СОКОЛ

В Надеждинском районе Приморья в ДТП попал микрогрузовик Mazda. Автомобиль снес дорожный знак, уйдя под откос. Судя по повреждениям на лобовом стекле, водителю досталось. Однако, где это самый водитель, пока неизвестно.

Грузовичок буквально вырвал знак. Фото: Милана СОКОЛ

Скорости машины хватило, чтобы "выкорчевать" дорожный знак. У авто повреждена правая передняя часть кабины, не исключено, что машина потеряла возможность самостоятельно передвигаться. Но автомобилистов, проезжающих мимо, взволновало отнюдь не это. По сообщениям очевидцев, грузовичок лежит в кювете по меньшей мере двое суток. Люди забеспокоились, что машину могли угнать и бросить. Хотя следов взлома на замке зажигания нет.

Кабина оказалась повреждена. Фото: Милана СОКОЛ

Также не исключено, что водителю понадобилась помощь медиков, или хозяин ищет деньги для вызволения авто из ловушки. Местонахождения машины мы не сообщаем специально. «КП-Владивосток» в ближайшее время планирует уточнить подробности аварии в ГИБДД.

Повреждения в салоне. Фото: Милана СОКОЛ

Для освобождения авто нужна помощь тяжелой техники. Фото: Милана СОКОЛ

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