Редкую кошку по цене автомобиля ищут во Владивостоке

Сбежавшего сервала ищут в пригороде Владивостока. Фото: www.instagram.com/vdk_baraholka.

В пригороде Владивостока разыскивают редкую кошку. Сервал потерялся в районе Садгорода. Обеспокоенные хозяева уверены, их питомец погибнет вне дома. Дело в том, что у животного удалены когти, так что даже забраться на дерево в случае опасности или добыть еду, одомашненный хищник попросту не сможет.

– Помогите найти! Пропала кошка породы Сервал! Улица 3-Линейная (Садгород). Кошка в руки не дается, пугливая, отсутствуют когти – животное погибнет вне дома. Любая информация!! Вознаграждение! 89841940623, – опубликовали в сети крик о помощи обеспокоенные хозяева.

В интернете разгорелся настоящий спор ни сколько из-за того, что редкий представитель кошачьих сбежал, а из-за удаления когтей у животного. Многие местные жители назвали подобную процедуру весьма негуманной, уверяя, что лучше уж не заводить питомцев вовсе.

Что касается побега, искренне надеемся, что сервал найдется и не попадет в руки любителей легкой наживы. Стоимость кисы варьируется от 250 000 до 400 000 рублей.

Владельцы переживают за судьбу питомца. Фото: www.instagram.com/vdk_baraholka.

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