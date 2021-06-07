Лютая пробка в город. Авария сковала популярную трассу во Владивостоке

Разбитая машина мешает проезду. Фото: принтскрин видео.

В неприятной ситуации с утра в первый рабочий день недели оказался водитель седана. В районе Седанки автомобилист не справился с управлением, врезался в металлические ограждения и отлетел на середину проезжей части. В считанные минуты собралась внушительная пробка.

ДТП произошло недалеко от съезда с низководного моста на Седанку. В этом месте сейчас во всю кипит ремонт дороги, поэтому особо то и не разгонишься, старый асфальт уже сняли. По какой причине автомобилист улетел с дороги в металлический отбойник – выяснят полицейские, которые уже находятся на месте.

Автомобиль получил серьезные кузовные повреждения. Судя по всему, своим ходом машина уже не уедет. Жители города делятся, что из-за аварии образовалась внушительная пробка в направлении Зари. Освободить проезд получится только после оформления ДТП.

«Надеюсь, так низко летел, не к дождю», «Давайте похлопаем гонщику. Опять видимо кто-то помешал», «Не надо было гонять», – делятся мнениями в сети приморцы.

Кстати, в очередной раз оказались повреждено ограждение. Правда сейчас оно полностью выполнили свою функцию, предотвратив выезд авто на тротуар. Напомним, в выходные ограда буквально насквозь прошила автомобиль. При этом машина ехала по дороге, не нарушая правила. Не исключено, что ограду задел движущийся впереди автомобилист. В любом случае, последствия оказались крайне печальными. Авто сильно пострадало, к счастью, водителя не задело.

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