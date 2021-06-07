Зарядит вечером. Жару в Приморье охладят дожди с грозами

Синоптики прогнозируют кратковременный дождь по краю. Фото: Милана СОКОЛ

После жарких выходных погоду в Приморье в первый рабочий день определяет поле повышенного атмосферного давления. По прогнозам специалистов портала «Примпогода», летний зной в понедельник немного охладят дожди. А в отдельных районах края возможны грозы. При этом воздух прогреется +21...+26°C.

Во Владивостоке 7 июня ожидается переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. В городе будет дуть ветер северо-западный, западный умеренный, утром слабый. Столбики термометров поднимутся до +21...+23°C.

В Уссурийске в понедельник переменная облачность. Вечером прогнозируется кратковременный дождь. При западном умеренном ветре температура воздуха составит +24...+26°C.

Хорошая погода сегодня продолжит радовать жителей Находки. В городе будет лишь переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, утром слабый. Воздух прогреется до +22...+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +14°C, в заливе Посьет +14°C, в бухте Находка +10°C.

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