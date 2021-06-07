Убийцей оказался школьник. В Приморье удалось раскрыть жестокую расправу 18-летней давности

Преступника нашли спустя 18 лет. Фото: Милана СОКОЛ

Полицейским и следователям удалось раскрыть жестокое убийство в Кировском районе, которое произошло еще в 2003 году. Тогда на улице поселка был обнаружен труп мужчины с перерезанным горлом. Только спустя годы удалось установить, что преступление совершил подросток.

Узнать о страшной тайне прошлого удалось после задержания 30-летнего жителя поселка Кировский, который недавно совершил разбойное нападение. Как удалось выяснить «КП-Владивосток», мужчина уже с 15-ти лет неоднократно был судим за кражи, убийство, разбойное нападение в составе группы и незаконный оборот наркотиков.

Во время допросов задержанный признался в дерзком преступлении, которое он совершил еще в 2003 году, когда ему было всего 12 лет. Подозреваемый в подробностях рассказал, как тогда ночью в начале апреля на улице Пионерской в поселке Кировском он с помощью скребка для снятия коры с дерева убил 43-летнего местного жителя, у которого с ним произошел конфликт. Школьник перерезал мужчине горло и скрылся.

В те годы полицейские не смогли установить личность подозреваемого, так как его никто не видел. Только спустя 18 лет преступление было раскрыто и дело о жестоком убийстве снова возобновлено. Теперь жителю Кировского района грозит длительный срок не только за разбойное нападение, но и совершенное в подростковом возрасте убийстве.

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