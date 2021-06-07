«Можно и на тот свет без очереди попасть»: во Владивостоке парапланерист едва не спикировал на Золотой мост

Полет над Золотым мостом сняли очевидцы. Фото:PrimaMedia.ru

Весьма необычно в столице Приморья начался понедельник. Горожане стали очевидцами полета парапланенириста ни где-то на окраине у моря, а в центре города – над Золотым мостом. Естественно, что парящий между вантами над авто человек, крайне удивил окружающих.

Стоит отметить, что на Золотом мосту уже давно закрыт проход для пешеходов и возвращать его не собираются. Судя по всему, мостовой переход пора оборудовать и знаками «Полет запрещен». К счастью, в этот раз обошлось без травм, по крайне мере на самом мосту. Дальнейшее приземление любителя экстремальных видов осталось за кадром.

«А, что, так можно было?», «Отличный способ добираться на работу», «Можно и на тот свет без очереди попасть», – делятся мнениями в соцсетях приморцы.

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