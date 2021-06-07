Больше 200 литров острого супа: 1000 бесплатных порций том-яма раздали во Владивостоке

Суп готовили больше двух часов. Фото: предоставлено рестораном.

Суп том-ям на 1000 порций на набережной Спортивной гавани приготовила команда ресторана Zuma. Такое масштабное, а главное вкусное, событие произошло впервые во Владивостоке.

Впервые во Владивостоке команда Паназиатского ресторана Zuma при поддержке туристско-информационного центра приготовила 1000 порций фирменного супа том-ям.

В рамках проведения Всемирного фестиваля Го в субботу, 5 июня, во Владивостоке на набережной Спортивной гавани собрались сотни горожан, чтобы попробовать авторский суп от поваров ресторана. Перед командой заведения стояла цель – накормить всех гостей мероприятия. Для этого понадобился 225-литровый казан.

Процесс приготовления длился около двух часов и всех, кто был на набережной в течение этого времени, ожидала дегустация долгожданного супа.

Том-ям – кисло-острый суп с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Национальное блюдо Лаоса и Таиланда. Также употребляется в соседних странах: Малайзии, Сингапуре и Индонезии.