Отсутствие материнского инстинкта и страдание сына обернулись для жительницы Приморья уголовным делом

Мальчик остался без материнской опеки еще в 2013 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу за неуплату алиментов. На скамье подсудимых вскоре окажется жительница Кавалеровского района, чьи материнские инстинкты так и не проснулись. Как известно, ее лишили родительских прав еще в 2013 году. Разумеется, суд обязал ее выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Только вот требование представителя Фемиды дама настойчиво игнорировала. Ее даже привлекали к административной ответственности за такое отношение к сыну. Но эта мера ни к чему не привела.

- С января по апрель 2021 года в ущерб правам ребенка на получение средств от своих родителей, действуя умышленно, она вновь уклонилась от исполнения решения суда, в связи с чем за этот период у нее образовалась задолженность по уплате алиментов в размере более 53 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

В надзорном ведомстве также отмечают, что уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. «Способной» маме грозит до одного года тюрьмы.