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Владивосток7 июня 2021 7:46

Откуда не ждали. В Приморье в квартире загорелся шкаф с одеждой

Огонь распространился на 4 квадратных метра, пожарным пришлось задействовать автолестницу
Елизавета КАЛИНИНА
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Из отрезанной дымом квартиры пожарные спасли человека при помощи автолестницы.

Из отрезанной дымом квартиры пожарные спасли человека при помощи автолестницы.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В многоквартирном доме на улице Пограничной в Находке произошло возгорание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю. Никто не пострадал, одного человека оперативно эвакуировали с помощью автолестницы.

Сообщение о том, что из окна квартиры на третьем этаже идет густой дым, поступило в 19:35. Пожарные прибыли спустя 10 минут. Оказывается, что загорелся шкаф с одеждой в прихожей.

Как сообщает ведомство, за пять минут, специалисты локализовали пожар в 19:50, а в 20:20 он был полностью ликвидирован.

Общая площадь горения составила 4 квадратных метра.

При помощи автолестницы из отрезанной дымом соседней квартиры пожарные спасли одного человека.

Всего было задействовано девять человек личного состава и три единицы техники.