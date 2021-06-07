Откуда не ждали. В Приморье в квартире загорелся шкаф с одеждой

Из отрезанной дымом квартиры пожарные спасли человека при помощи автолестницы.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В многоквартирном доме на улице Пограничной в Находке произошло возгорание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю. Никто не пострадал, одного человека оперативно эвакуировали с помощью автолестницы.
Сообщение о том, что из окна квартиры на третьем этаже идет густой дым, поступило в 19:35. Пожарные прибыли спустя 10 минут. Оказывается, что загорелся шкаф с одеждой в прихожей.
Как сообщает ведомство, за пять минут, специалисты локализовали пожар в 19:50, а в 20:20 он был полностью ликвидирован.
Общая площадь горения составила 4 квадратных метра.
При помощи автолестницы из отрезанной дымом соседней квартиры пожарные спасли одного человека.
Всего было задействовано девять человек личного состава и три единицы техники.